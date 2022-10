Gazzetta – Contro il Bologna c’è un dubbio in attacco, le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla prossima sfida di campionato contro il Bologna (domenica, ore 18).

Il quotidiano pone l’accento sulla probabile formazione che Spalletti schiererà in campo. Con il ritorno di Victor Osimhen, il tecnico toscano dovrà scegliere chi tra l’attaccante nigeriano e Raspadori – in ottima forma – far partire dal 1′ minuto.

Per il momento, l’idea sarebbe quella di dare la maglietta da titolare all’ex Sassuolo, con il numero 9 che subentrerebbe a gara in corso. Senza dimenticare la presenza di Simeone, altro giocatore che sta facendo la differenza.

Da valutare quale sarà la scelta definitiva dell’allenatore.