Sky Sport – statistiche spaventose del Napoli, ecco tutti i record infranti fino a questo momento

Un Napoli stellare sta facendo gioire i tifosi. Ma analizziamo la squadra dal punto di vista statistico. Secondo Opta ecco tutti i record battuti dagli azzurri in questo inizio scoppiettante di stagione:

Miglior attacco in Serie A e in Champions: 22 in campionato e 17 in Europa.

Media gol a partita in Champions : 4,25 reti a partita per gli azzurri nei gironi, con 17 gol.

Terzo per numero di gol totali: Napoli solo dietro a Bayer Monaco e City con 39 gol

Poker in Champions: sempre a pari passo con il Bayer Monaco

Imbattività europea: Solo due pareggi in campionato, poi tutte vittorie, come Real, Atalante e Psg

Vittorie in stagione: 11 vittorie come Psg e Real Madrid

Ottavi conquistati in anticipo: la quarta volta nella Champions moderna, con due turni di anticipo gli azzurri passano agli ottavi.

Numeri clamorosi e tanta voglia di continuare sulla scia vincente che sta caratterizzando i ragazzi di mister Spalletti