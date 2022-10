Non c’è tempo di fermarsi, la Serie A va avanti e mette avanti un altro turno di campionato. Stavolta al Maradona, gli azzurri dovranno affrontare il Bologna, nella sfida in programma per domenica alle 18:00. Per Thiago Motta saranno tre gli ipotetici gli assenti. A partire dalla difesa con Soumaoro, in forte dubbio per una distorsione al ginocchio destro. Stesso discorso per Kasius, che ha subito una contusione al polpaccio . Suona il campanello d’allarme anche per il gioiello della squadra, Marko Arnautovic. Per l’attaccante si tratta di lombalgia. Ci sono anche buone notizie per i rossoblù che recuperano Schouten, Barrow e Lykogiannis.