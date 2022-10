L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sugli incidenti avvenuti prima del match tra Napoli e Ajax. Secondo il quotidiano un manipolo di incivili ha sporcato l’immagine della città, frustrando il sentimento di accoglienza che appartiene alla maggioranza di napoletani. Sono degli agguati che vanno calati in una strategia: raid organizzati, di sistema, da frange di tifosi legati a sigle diverse. Hanno due obiettivi ai limiti della demenza: da un lato vendicare eventuali torti subiti nelle partite di andata; dall’altro imporsi e accreditarsi come la tifoseria più violenta e temibile del circuito europeo. Una sorta di Champions del teppismo dentro e fuori gli stadi che, evidentemente, fa gola a qualcuno dei sedicenti supporter in città. Anche a settembre con il Liverpool sono scattate ronde da parte di soggetti in scooter: aeroporto, grandi alberghi, ristoranti presidiati per colpire gli ospiti.