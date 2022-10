Risentimento alla coscia destra per Frank Anguissa, uscito anzitempo nella sfida Napoli-Ajax, come riferito dalla SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale. Anche Spalletti ne ha parlato nel post partita: «Anguissa? Da valutare bene, ha sentito tirare il muscolo: è la sintesi della Champions League. Quando hai un momento in cui ti manca qualcosa poi è difficile poter sopperire. Non siamo riusciti a buttare la palla fuori due volte, con lui infortunato, e ci hanno fatto gol».