Raspadori a Sky: “La qualificazione è quello che volevamo. Quarto gol in Champions? Un sogno”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel postpartita di Napoli-Ajax.

“La qualificazione è quello che volevamo. Una prestazione un po’ sottotono rispetto alle altre ma ci sta. C’è un po’ di stanchezza ma siamo riusciti a reggere bene. Volevamo impattare bene la partita perché sia noi che loro volevamo iniziare bene. L’inizio di gara ha indirizzato la partita come volevamo”. “Prospettive? Dobbiamo alimentare la nostra voglia di crescere. Abbiamo fatto diversi errori e vogliamo cercare di limitarli e costruire ancora perché possiamo fare tanto”. “Quarto gol in Champions? Un sogno non l’avrei mai immaginato. È anche merito della squadra, stiamo esprimendo un calcio che permette di creare tante occasioni e agli attaccanti di segnare”. “Campionato? Prestazioni di questo tipo portano entusiasmo per qualsiasi tipo di competizione. Poi con un pubblico così è ancora più bello”.