Pagelle MN – Ottima prestazione dei partenopei. Osimhen è tornato

E’ andata di scena la 4° giornata di UCL, che ha vista di scena Napoli e Ajax nel tempio del Maradona; ecco a voi le pagelle targate MondoNapoli:

Meret: Il portiere italiano è stato impiegato pochissimo, peccato per i due gol in cui è sicuramente incolpevole. 6

Di Lorenzo: Il capitano azzurro ha dato prova della sue ennesima partita senza macchie, forte difensivamente, attivo offensivamente. 6,5

Kim: Il coreano è ormai uno dei stakanovisti di questo mai, Spalletti non può farne a meno; oggi in coppia con Juan Jesus. 6,5

Juan Jesus: Prima da titolare in Champions per il difensore classe ’91, ordinato come sempre e attento nelle letture difensive, peccato per il rigore molto dubbio concesso. 6

Olivera: Ancora titolare in Champions, forza fisica e velocità sono i suoi punti di forza, con Mario Rui c’è l’imbarazzo della scelta. 6,5

Lobotka: Finiti gli aggettivi per lo slovacco, completamente immarcabile e forte anche nelle letture difensiva, è lui il faro del Napoli. 6,5

Anguissa: Zambo ha fatto la sua classica partita di sostanza e di dinamismo, bene in entrambi le fasi e presente in ogni angolo del campo. 6,5 (Ndombele: Tanguy è entrato in un momento in cui nessuno si aspettava questo cambio, entra a freddo e si fa trovare prontissimo; una buona notizia dato che probabilmente sarà lui a sostituire Anguissa, se non sarà disponibile per la prossima di campionato. 6,5)

Zielinski: Ennesimo assist di Zielu, classe in abbondanza per il classe ’94, con Kvara forma una catena di sinistra micidiale. 7 (Gaetano: SV)

Kvara: Il fenomeno georgiano ha fatto un’altra partita da campione vero, assist al bacio per Raspodori e gol su rigore, tutto ciò dipinto da giocate da capogiro. 7,5 (Elmas: 6)

Lozano: Il messicano è tornato quello che abbiamo potuto conoscere mesi e mesi fa, i suoi strappi fanno male agli olandese, bellissimo il gol di testa. 7 (Politano: 6)

Raspadori: Il gioiello italiano risponde ancora presente, gol da bomber vero e giocate da attaccante di esperienza, nonostante la giovane età. 7 (Osimhen: Victor è entrato con una rabbia da chi vuole spaccare il mondo; fa tutto, segna in fuori gioco, sbaglia un gol clamoroso in fuorigioco, e alla fine fa il gol che chiude definitivamente la partita. 7

Spalletti: Legge benissimo la partita inserendo Osimhen subito, non perdendo così uno slot dei cambi. 7