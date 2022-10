Il Napoli, grazie a questa bellissima cavalcata in Champions, sta ricevendo incassi da record, che fanno felice sicuramente la società azzurra. Infatti, la dirigenza partenopea ha incassato 9,6 milioni per il passaggio agli ottavi di finale e 2,8 milioni per ogni partita vinta: avendone vinte tutte e 4, l’incasso momentaneo è di 11,2 milioni. Se gli azzurri vincessero le ultime 2 partite restanti, si aggiungerebbero altri 5,6 milioni di bonus partita vinta. Inoltre, gli incassi ai botteghini per le 2 partite casalinghe si aggirano intorno ai 3 milioni di euro a partita, accertati dai 2 sold-out. In totale, il Napoli ha incassato 26,8 milioni di euro per il momento, in questa prima fase di Champions, senza dimenticare però altri milioncini dai diritti tv; insomma un bel tesoretto di circa 30 milioni di euro. Mica male per una squadra che si è “ridimensionata”?