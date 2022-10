Meret a Sky: “Sono contento per il risultato di squadra. Il rigore? Avevo intuito, ma Bergwijn ha calciato molto bene”

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del postpartita di Napoli-Ajax.

“È un grande momento per noi, una qualificazione per niente scontata e che abbiamo ottenuto alla grande. Sono contento per il risultato di squadra, perché siamo uniti e lottiamo l’uno per l’altro. Siamo sulla strada giusta. Fase difensiva? Sì c’è un grande feeling, chi entra sa cosa vuole il mister. In settimana lavoriamo al meglio, anche chi gioca meno. Juan Jesus ha giocato bene come tutto il reparto. Il rigore? Bergwijn ha calciato molto bene, ho provato a prenderlo non è bastato. L’importante è aver raggiunto una grande vittoria. Prossimo step? La prossima partita di campionato. Bisogna pensare partita dopo partita per fare bene”.