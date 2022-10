Lozano a Sky: “Felicissimo per la vittoria e per il gol. Lavoreremo partita dopo partita”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel postpartita di Napoli-Ajax.

“Una partita molto bella. Tutta la squadra ha fatto un bel lavoro. Sono felicissimo per la vittoria e per il gol. Storia? È molto bello, specie in questa squadra e società bellissima. Prova di carattere? Sì, loro giocano benissimo. Abbiamo lavorato molto bene per giocare questa partita. Con la qualificazione acquisita, darete testa al campionato? Lavoreremo partita dopo partita, speriamo che vada tutto avanti per il meglio”.