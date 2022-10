Il Mattino: “Notte di sangue, agguato ai tifosi dell’Ajax in una pizzeria”

Vigilia di sangue per Napoli-Ajax. Sono tornati in azione i soliti teppisti, quelli travestiti da tifosi azzurri che però hanno un cuore nero. Ferito un ragazzo olandese, l’ altra notte, in pieno centro storico: in venti lo hanno accerchiato, insultato, picchiato e ferito con tre coltellate.

Ieri sera un altro assalto, in via Medina: diversi tifosi olandesi, che si trovavano in una pizzeria, sono stati raggiunti e affrontati da una ventina di ultras napoletani, armati con caschi e mazze, che hanno anche lanciato dei bengala all’ interno del locale. La rissa è durata qualche minuto, tra calci, pugni e bottigliate. Poco più tardi ancora tensione sul lungomare di via Caracciolo: qui 60-70 supporter olandesi, molti dei quali alterati dall’ alcol, sono stati bloccati da polizia e carabinieri mentre, in una sorta di corteo, provavano a superare un cordone delle forze dell’ ordine.

Fonte: Il Mattino