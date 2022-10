Giuntoli: “Sono felicissimo di stare a Napoli. Restiamo con i piedi per terra e non ci accontentiamo”

Nel prepartita dell’importante sfida di Champions tra Napoli ed Ajax il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è stato intervistato da Infinity+. Tra i temi trattati il suo futuro e la soddisfazione dopo il colpo Kvaratskhelia.

Di seguito le dichiarazioni di Giuntoli: “In questo momento le cose ci stanno dando ragione ma nel calcio ci vuole calma perché la differenza la fa la continuità, quindi dobbiamo starei con i piedi per terra e lavorare. Il mister sta facendo un grande lavoro e i calciatori lo stesso. Con molta serenità siamo contenti di quanto fatto fino ad adesso ma non ci accontentiamo sicuramente.“

Su Kvaratskhelia: “Noi contavaamo che facesse così bene. Era tanto tempo che lo seguivamo e abbiamo approfittato del momento invernale in cui non c’era mercato. Siamo stati bravi e fortunati, ma dobbiamo dare il merito a tutti i ragazzi. Sia i nuovi sia quelli che sono rimasti, sia il mister: stanno facendo qualcosa di importante. Però ripeto, dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a farlo se no non serve a niente.”

Sul suo futuro e sulla Juventus: “In questo momento sono felicissimo di stare al Napoli. Ho ancora due anni di contratto e ho un rapporto straordinario con la famiglia De Laurentiis, con Andrea Chiarelli, con Aurelio. Sono felicissimo con loro e li ringrazierò per tutta la vita, quindi non sto pensando ad altro“