Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Ajax.

Mister Spalletti ha optato per Juan Jesus, che vince il ballottaggio con Ostigard. A sinistra scelto Olivera e non Mario Rui, in attacco Lozano e Kvarataskhelia completano il tridente offensivo con Raspadori. Simeone e Osimhen pronti a subentrare nel secondo tempo.

Ecco le scelte complete, visibile dalla grafica pubblicata dalla SSC Napoli sui profili social.