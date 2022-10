SSC Napoli, Formisano: “Con l’Ajax varchi aperti dalle 16. Nuove maglie? Per Natale…”

Alessandro Formisano, Head of Operation della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “Per la gara contro il Bologna ci saranno i biglietti della tribuna family e i biglietti omaggio per gli under 14 come da normativa. Per la sfida di domani contro l’Ajax i varchi del Maradona apriranno a partire dalle ore 16, invitiamo i tifosi ad anticiparsi il prima possibile. Gli organi di polizia ci informano di aver individuato dei biglietti falsificati, per questo i controlli saranno minuziosi.

Costi diversificati per i due anelli? L’abbiamo fatto per la campagna abbonamenti, in occasione della Champions abbiamo adottato un criterio diverso. Abbiamo premiato gli abbonati con uno sconto e per chi si abbonerà a tutte e tre le gare del girone.

Maglia Halloween e altre maglie tematiche? Dalla stagione 2021/22 il Napoli è distinto per l’autoproduzione del materiale tecnico, con Armani lavoriamo insieme ad un team tecnico. Halloween è un’idea del presidente che ha avuto lo scorso anno, siamo stati i primi a lanciare questa maglia. Ci avviamo verso il tutto esaurito per le vendite. Anche per Natale avremo delle sorprese.

Maglia più venduta? Probabilmente quella di Kvara. Sono sempre quelle degli attaccanti, ma in una squadra così forte sono tutte ben vendute.

Mini abbonamento per il girone di ritorno? Credo di no, poi è sempre il presidente a decidere. Chi ha voluto abbonarsi ha avuto tutto il tempo per farlo, la campagna è stata chiusa dopo la partita col Torino.

Calendario 2023? Ci sarà, in questi anni ha fatto numeri importanti, abbiamo coinvolto oltre 200 aziende sponsor legate al territorio. Il prossimo anno il tema è ancora nella direzione della responsabilità sociale, parlerà di pace per sensibilizzare verso un comportamento per essere più rispettosi verso gli altri per evitare conflitti ad ogni livello.

Problemi con l’app? Abbiamo rilasciato una prima versione della app qualche ora fa. Ci sono state delle piccole problematiche che sono state messe a punto”.

Novità per Natale per i tifosi? Per il Natale i tifosi avranno di che esser contento di quello che il Napoli ha fatto per loro a tutti i livelli”.