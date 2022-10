Gazzetta – La ruota del goal gira per tutti: i dati degli azzurri andati in rete

Il Napoli sta bene e lo si vede dalla facilità con cui vince le partite.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la proficuità dell’attacco azzurro e non solo, in generali dei marcatori azzurri: “In sole 9 partite ha mandato in rete ben 12 giocatori. Nessuno ha fatto meglio in Italia e anche nei maggiori campionati europei, dove alla pari – a quota 12 – regge solo il Valencia della vecchia conoscenza Rino Gattuso. E in questo senso il gioco sviluppato da Luciano Spalletti esalta tutte le caratteristiche dei giocatori e non può essere un caso se, aggiungendo anche la Champions, i marcatori diventano 14 a fronte di 21 giocatori di movimento finora utilizzati in tutte le competizioni. Insomma si fa presto nel Napoli a menzionare quelli ancora… a digiuno rispetto a coloro che hanno potuto esultare”.