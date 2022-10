Gazzetta – Con l’Ajax si rivedrà Victor Osimhen: il piano di inserimento del nigeriano

Victor Osimhen è vicinissimo al rientro in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui già con l’Ajax potrebbe rivedersi per un piccolo stralcio di partita: “Però domani intanto si accomoderà in panchina, sperando che nel finale si possano creare le condizioni per giocare una manciata di minuti e così ritrovare gradualmente la condizione migliore. La differenza Rispetto alle stagioni precedenti, quando Victor aveva subito infortuni ben più gravi, c’ è però una notevole differenza. E questo dà la dimensione della crescita esponenziale di una squadra. Prima si “rimpiangeva” l’ assenza del nigeriano, questo Napoli invece è talmente forte come gruppo, di aver reso ogni individualità un valore aggiunto, non un alibi in

caso di indisponibilità”.