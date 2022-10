L’Ajax ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions League di domani contro gli azzurri. Tadic, squalificato non farà parte della partita, come lui anche Rensch, titolare all’andata, sarà indisponibile. Torna invece nell’elenco dei convocati Jorge Sanchez che aveva saltato il turno precedente per infortunio.

I convocati: Stekelenburg, Gorter, Pasveer, Timber, Bassey, Wijndal, Blind, Sánchez, Magallán, Álvarez, Klaassen, Taylor, Kudus, Grillitsch, Regeer, Bergwijn, Brobbey, Ocampos, Lucca Berghuis Conceição, Baas.