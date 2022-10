Tramite un comunicato ufficiale, l’AS Roma ha appena annunciato che i biglietti per Roma-Napoli non saranno disponibili per i residenti in Campania.

“I biglietti per il Distinto Nord Ovest sono dedicati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita dei biglietti per i residenti in Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”