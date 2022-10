Trevisani, esalta il Napoli: “Otto vittorie consecutive, e senza Osimhen…”

Il Napoli nonostante abbia perso da poco più di un mese il suo bomber, ovvero, Victor Osimhen. A quanto pare, Luciano Spalletti ha avuto a sua disposizione, ottimi sostituti. Tra cui Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, che nonostante l’assenza del nigeriano, di certo, in merito alle loro prestazioni con tanto di reti fondamentali hanno contribuito nelle vittorie azzurre.

A tal proposito, il giornalista, Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Pressing’ sui canali Mediaset: “Tre cose mi hanno impressionato del Napoli. La prima quella di aver perso 4 giocatori fondamentali, ma nonostante ciò non si vede la differenza e anzi gioca meglio. E poi, quella delle otto vittorie consecutive, di cui 3 in casa e 5 in trasferta. Senza la presenza di Osimhen, mentre prima dipendeva molto dal nigeriano. E in più, sia in Serie A che in Champions League, gli azzurri giocano nella stessa maniera”.