Simeone, Cholito si prende il Napoli: e sogna il Mondiale con l’Argentina

Il Napoli vince e convince, la partita contro la Cremonese ha messo in mostra una squadra consapevole delle proprie forze, che anche nelle difficoltà sa gestire bene i momenti. Tra questi, c’è Giovanni Simeone, subentra con la grinta e la voglia di dare il suo contributo. E come si dice in Sudamerica mette in atto la giusta ‘Garra Charrua’, e proprio simile alla rete del definitivo 1-2 al San Siro in occasione del big match con il Milan. Il Cholito ribalta il risultato portando gli azzurri nuovamente in vantaggio contro i grigiorossi. Questo ragazzo di Buenos Aires lotta e non molla mai, rincorrendo sempre i suoi sogni e di far si che si avverino, come il suo primo goal in Champions League.

A tal proposito, stando a quanto sottolinea Il Mattino: queste sarebbero le vittorie che danno la marcia trionfale a questo Napoli. Mentre, queste prestazioni e reti fondamentali di Giovanni Simeone, avvicinano il Cholito ad un altro sogno. Non solo la possibilità di vincere il campionato con gli azzurri, ma quella di convincere probabilmente il CT Scaloni a convocarlo nell’Argentina. In tal modo, da poter disputare il Mondiale in Qatar. Resterebbe giusto un mese per far cambiare idea al commissario tecnico argentino, di scalzare uno tra Dybala, Alvarez, Correa e Lautaro Martinez.