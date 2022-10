Napoli, incantevole: quanto incide la presenza di Kvaratskhelia

Il Napoli continua a volare, e dopo nove giornate di Serie A con 7 vittore e 2 pareggi si trova in vetta alla classifica in solitaria. Inoltre gli azzurri hanno la seconda miglior difesa con sette reti subite, e il miglior attacco del campionato con ben 22 goal fatti. Di certo, in questo avvio stagione non passa inosservato il georgiano Khvicha Kvaratskhelia che con le sue giocate sta portando un grande entusiasmo nella piazza partenopea.

Al riguardo, stando a quanto riportato da Il Mattino: è un Napoli che incanta. Non solo a suon di reti, ma pare intravedere una squadra consapevole delle proprie forze. Per non parlare dei sostituti, Simeone è il miglior dodicesimo uomo che Spalletti potesse chiedere. Subentra con la grande voglia di incidere, e da notare anche il grande lavoro dei terzini azzurri. Infine, per non parlare di Kvaratskhelia, il georgiano anche quando sembra non in giornata è pur sempre decisivo.