Napoli-Ajax, Spalletti sorride: il tecnico recupera Victor Osimhen

Un buonissimo momento in casa Napoli, le ottime prestazione e un carattere da paura, dove anche nelle difficoltà la squadra mostra di sapersi rialzare e ribaltare le situazioni. Gli uomini di Luciano Spalletti lo hanno mostrato, sia nella trasferta ad Amsterdam che contro la Cremonese. Appunto, il merito va anche alla rosa profonda che il mister a disposizione, non a caso, le variabilità di scelta contribuiscono alle vittorie. A tal proposito, stando a quanto riportato da La Repubblica:

In occasione della sfida contro l’Ajax, mercoledì sera per quanto concerne la Champions League, potrebbe tornare finalmente disponibile l’attaccante, Victor Osimhen. In seguito all’infortunio rimediato durante il match con il Liverpool, dove il nigeriano ha riportato una lesione di scendo grado al bicipite femorale. Dunque, a breve il mister Spalletti in merito ad anche le ottime prestazioni di Raspadori e Simeone avrà davvero l’imbarazzo della scelta.