Lobotka, verso il rinnovo: Giuntoli pronto a blindare lo slovacco

Ormai da quando siede in panchina Luciano Spalletti, Stanislav Lobotka pare essere diventato un altro calciatore. Lo slovacco è una pedina importante per quanto riguarda il Napoli, sia per il lavoro in zona difensiva, il quale recupera molti palloni, che in fase di manovre offensive. A tal proposito, stando a quanto riportato da Calciomercato.it: a breve dovrebbe esserci un incontro tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il centrocampista. Il contratto in scadenza nel 30 giugno 2025, dovrebbe essere prolungato fino al giugno 2028. Dunque, il play della mediana azzurra è pronto a legarsi a vita con il club campano.