Gazzetta – Rigore ineccepibile fischiato su Kvaratskhelia! Il punto sull’arbitraggio di Abisso in Cremonese-Napoli!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sull’arbitraggio di Abisso in Cremonese-Napoli! Il rigore fischiato a metà del primo tempo è ineccepibile, così come confermato dalla moviola del noto quotidiano. La gamba sinistra di Bianchetti incrocia in maniera determinante quelle di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano dopo la sterzata va a terra in aria di rigore, Abisso è molto vicino all’azione e fischia, senza pensarci troppo, il calcio di rigore per il Napoli.

Nonostante qualche sbavatura, soprattutto nel primo tempo, Abisso è stato puntuale nel momento chiave della partita. Il check al Var di Di Bello viene completato in pochi secondi, nulla da aggiungere: il contatto è netto!