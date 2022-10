CdS – Rrahmani salta la sfida con l’Ajax! Le ultime sull’infortunio del difensore

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, salterà la sfida con l’Ajax di questo mercoledì! Il kosovaro ha rimediato un infortunio al termine della partita con la Cremonese, il match è stato portato a termine dall’ex Genoa: Leo Ostigard.

Nella giornata di oggi, come sottolineato dal quotidiano, Rrahmani si sottoporrà a degli esami strumentali. Solo l’esito finale di questi ultimi darà un quadro chiaro dell’infortunio. I tempi di recupero, al momento, sono molto variabili. L’unica certezza è solo una: l’ex Verona non ci sarà per il decisivo match di Champions League!