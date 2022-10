ULTIM’ORA – Infortunio per Dybala: probabilmente salterà il Napoli. Le ultime

Un infortunio alquanto bizzarro quello avvenuto allo stadio Olimpico durante il match terminato 2-1 per la Roma ai danni del Lecce. Sul punteggio di 1-1 e con il Lecce in 10, l’arbitro assegna un calcio di rigore per la squadra allenata da Josè Mourinho. Se ne incarica della battuta Paulo Dybala, il quale durante la realizzazione si infortuna e al ’50 è costretto alla sostituzione.

Il fuoriclasse argentino rischia un lungo stop e sarà difficile rivederlo in campo prima del 2023. Indubbiamente salterà la partita contro il Napoli tra poco meno di due settimane. L’infortunio è legato ad una ricaduta di quello avuto prima della sosta per le nazionali, che aveva costretto anche il ct della nazionale Argentina a non schierarlo.

Mourinho al termine della partita ha commentato così le condizioni dell’argentino:” Come sta Paulo? Io dico male…per non dire molto male. Purtroppo è più molto male che male…” ha poi continuato dicendo:” Non sono un dottore e non ho parlato con uno di loro, ma per come ho parlato con Dybala la mia sensazione è negativa”