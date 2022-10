Spalletti: “Non è stata una gara facile, ma siamo usciti vittoriosi”

Queste le parole di Luciano Spalletti nel post partita di Cremonese-Napoli: “Non è stata sicuramente una gara facile per la squadra, la partita si è complicata molto dopo il gol della Cremonese, avvenuto con un rimpallo molto fortunato. Le continue palle in verticale ci hanno destabilizzato e non abbiamo trovato misura sulla seconda palla, ma la squadra non ha mai perso lucidità ed è stata premiata. Simeone ha fatto un grandissimo gol. Complimenti alla Cremonese.”

Come si fa a tenere così tanti giocatori sul pezzo?: “Ogni nostro calciatore ha la mentalità giusta e ognuno sfrutta le proprie chances al massimo non pensando ai momenti che non ha giocato”.

Vede più cattiveria rispetto all’anno scorso?: “Vedo una squadra che ha sempre voglia di onorare la maglia al massimo”.

Rrahmani?: “Bisogna sicuramente valutare l’entità della botta che ha subito.”