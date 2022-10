Gazzetta – Niente Cremona per Osimhen ma il dualismo Raspadori-Simeone funziona

E’ di ieri l’ufficialità che Victor Osimhen non prenderà parte coi compagni alla trasferta di Cremona. Luciano Spalletti ha annunciato che il recupero del bomber nigeriano avverrà senza alcun rischio, riportandolo con sé solo quando i rischi di una ricaduta saranno pari a zero. Il centravanti nigeriano può stare tranquillo, perché la staffetta tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sta funzionando alla grande, con i due vice che hanno segnato quasi ogni volta che sono scesi in campo, come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“I numeri dicono comunque che RaspaOne insieme hanno segnato in quattro di queste cinque partite senza il nigeriano e ad Amsterdam la staffetta è diventata anche del gol nella stessa partita: prima doppietta del bolognese, poi il destro letale dell’argentino per la goleada.

Anche se l’italiano ha avuto più spazio dal punto di vista del minutaggio, non si può dire chi sia la riserva dell’altro, perché Spalletti rivendica la sua ampia potenzialità offensiva che partita dopo partita può regalargli soddisfazioni. Anche oggi a Cremona il leggero favorito a ricoprire il ruolo di titolare ‘della prima ora’, appare essere Raspadori che nelle due versioni d’azzurro – Nazionale compresa – ha segnato ben 6 reti in 25 giorni. Ma siccome torniamo in Lombardia può essere pure che a Simeone bastino pochi minuti nel finale per sbancare…”.