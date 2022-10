Focus DAZN – Il lato nascosto del Napoli la rende la squadra più bella del campionato

Quando si parla di Napoli le prime cose che ti vengono in mente sono la qualità, la forza fisica, gli inserimenti e l’entusiasmo dei nuovi… racconta l’ex bomber Simone Tiribocchi nel corso del focus DAZN “Like Tattico” in cui viene esaltato il perché, attualmente, il Napoli è la squadra più bella del campionato.

Oltre le caratterstiche menzionate c’è dell’altro, la vera chiave degli azzurri è rappresentata dal ‘lato nascosto‘ del gioco di Spalletti, che l’ex calciatore che spiega nel dettaglio:

“Partendo dalla prima costruzione il Napoli è la squadra che gioca meglio, l’uomo che ha la palla sulla linea difensiva degli azzurri tende sempre a rallentare l’impostazione, sembra quasi che stia per perdere palla ma in realtà è una strategia per attrarre su di sé gli avversari. Così da creare spazi in avanti e, come Anguissa contro il Torino, trovare campo aperto per fare goal.

Il Napoli ha una percentuale altissima di passaggi riusciti dell’esterno verso l’interno, il ‘dentro’ viene usato solo quando deve verticalizzare perché Lobotka detta i tempi, fa giocare la squadra. Probabilmente vedremo lo stesso atteggiamento anche con la Cremonese, il Napoli la vorrà giocare con i suoi ritmi quindi cercherà di fare densità dietro. Il Napoli andrà prima lento dietro per poi accellerare, cercherà di sfruttare ancora una volta la sua caratteristica nascosta…”.