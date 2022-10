LIVE MN – Spalletti presenta Cremonese-Napoli: le sue parole

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, tra poco parlerà in conferenza stampa per presentare una gara difficile, come quella tra Cremonese e Napoli, una gara difficile per gli azzurri.

Che tipo di riflessioni avete fatto su Osimhen? Che scelta prenderà? Dopo la gara di Amsterdam ha dovuto lavorare mentalmente in vista della gara di domani?

“Per quanto riguarda Osimhen, sono valutazioni che si fanno dopo gli esami clinici, per testare la condizione e si fa una valutazione complessiva. Non dobbiamo rischiare perché già l’altra volta, per rischiare, abbiamo perso Osimhen per tante partite; noi lo vogliamo a disposizione, vogliamo ritrovare il vecchio Osimhen, e abbiamo deciso di saltare la gara di domani con la Cremonese. Oggi ha fatto allenamento ridotto, e l’avrei potuto portare in panchina, ma non aveva condizione per giocare. Ma va bwene così, non sono i singoli che decidono le gare e ti fanno vincere a priori”.

Come ha trovato la squadra?

“I ragazzi si stanno allenando in maniera giusta; i ragazzi danno l’anima e cercano di mettere in campo quello che fa piacere all’ambiente, ai tifosi: cerchiamo di mettere in campo la gioia di un bimbo napoletano e dobbiamo renderla più vera, più concretam più duratura. Questo è il nostro dovere indossando questa maglia”

Spalletti è entrato in sala stampa ed è pronto tutto per la conferenza