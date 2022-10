GdS – Il Mondiale potrebbe avvantaggiare il Napoli! Solo in 6 partiranno per il Qatar

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sosta per il Mondiale che ci sarà a novembre. Secondo il quotidiano mentre le rivali per lo scudetto perderanno tanti elementi per la kermesse, il Napoli nello stesso periodo preparerà l’attacco allo scudetto anche perché lì davanti resteranno tutti a casa. Spalletti dirà addio solo a Kim (Corea del Sud), Lozano (Messico), Olivera (Uruguay), Zielinski (Polonia), Anguissa (Camerun) e Mario Rui (Portogallo). Può essere un fattore quello dei partenti per il Mondiale che potrebbe marcare la differenza in positivo tra il Napoli e le altre candidate. Per carità nessuno si augurava che l’Italia non si qualificasse per Qatar 2022, ma visto che le cose sono evolute in questo modo a Castelvolturno non si dispererà nessuno. Già perché il Mondiale comporterà uno stress fisico, ma anche psicologico. E poi ci sarà da gestire il ritorno che in casa azzurra sarà limitato per l’appunto ai pochi partenti.