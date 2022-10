GdS – Alcuni giocatori rimpiangono la decisione di lasciare Napoli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui giocatori andati via quest’estate da Napoli. Secondo il quotidiano chi ha scelto di andare via dal Napoli adesso ha nostalgia vedendo i risultati che la squadra sta ottenendo. Eppure c’è stato un momento, neppure troppo lontano, in cui loro sembravano imprescindibili per i successi degli azzurri. L’attualità racconta una cosa diversa: senza di loro, la squadra di Luciano Spalletti sta mostrando la sua versione migliore”. La società ha provato a trattenerli senza l’intenzione di fare sacrifici, davanti all’esigenza di ridurre il monte ingaggi. La rivoluzione sta andando così oltre le aspettative più rosee. Insigne ha scelto di ricominciare dal Toronto, Mertens è volato in Turchia sponda Galatasaray, Koulibaly e Fabian si sono fatti guidare da una comprensibile ambizione. Poi c’è anche Ospina che si è accontentato del campionato saudita.