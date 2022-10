Napoli, dopo Meret e Zerbin: De Laurentiis prepara altri rinnovi

Per il Napoli è aria di rinnovi, freschi sono i prolungamenti contrattuali di Alex Meret fino al 2024 e di Alessio Zerbin al 2027. Dunque, in seguito ad un estate tormentata gli azzurri hanno deciso di dar fiducia all’estremo difensore, che grazie ad ottime prestazioni ha ritrovato la giusta sicurezza. E di credere nella giovane ala cresciuta nel settore giovanile, ma non dovrebbero essere i soli. Al riguardo stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, starebbero adoperando per altri rinnovi. In primis con Amir Rrhamani e Stanislav Lobotka , rispettivamente con il contratto in scadenza il: 2024 e 2025. Con un aumento che porterà entrambi i calciatori ad avere un ingaggio di 2,5 milioni più bonus. E poi successivamente lavorare su quelli di Franck Anguissa e il capitano Giovanni Di Lorenzo.