Napoli, dominio Europeo: e l’arte di Kvara-Vaggio

In seguito alle perdite di beniamini come: Kalidou Koulibaly, Dries detto “Ciro” Mertens e il capitano Lorenzo Insigne. Nessuno avrebbe puntato sulle forze del Napoli, infatti, il famoso “ridimensionamento” creò scetticismo e piccole contestazioni da parte dei supporters azzurri. Ma stando a quanto visto finora, gli uomini di Luciano Spalletti, stanno smettendo ogni tipo di pronostico. E a suon di ottime prestazioni e in merito ad un gioco lodevole, attualmente sono situati al primo posto sia in Serie A con 20 punti che in Champions League 9 punti su 3 partite.

Appunto, citando la competizione Europea il club campano sta sbalordendo tutti, battendo ogni tipo di record. Al riguardo, non era mai capitato nella storia che il Napoli facesse bottino pieno nelle prime tre giornate di Champions League. Ancor di più, nessuna squadra italiana in 3 partite aveva mai siglato 13 goal. Reti che al momento permettono gli azzurri di essere il miglior attacco del torneo. E statisticamente parlando, in questa stagione gli uomini di Spalletti hanno cercato la porta ben 151 volte, piazzandosi nella top 5 tra tutti i campionati, al secondo posto dietro al Bayern Monaco. E non solo, son ben 12 i calciatori andati a segno, hanno fatto meglio solo, appunto, il club tedesco e il Rennes.

Uno dei giocatori simboli è di certo Khvicha Kvaratskhelia, grazie alle sue giocate sta entusiasmando il popolo partenopeo che addirittura lo ha rinominato “Kvaradona”. L’attaccante georgiano attualmente in Serie A ha siglato 5 reti e 1 assist, mentre in Champions League è primo come tiri totalizzati ben 16, ed ha segnato una rete servendo un assist ai compagni. Inoltre sono 15 i dribbling conclusi nella competizione Europea meglio di lui solo Mbappè, Vinicius e Dembelè. Dati che esaltano e danno grinta.