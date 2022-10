Il Napoli è di certo in un momento di forma ottimale, e in seguito alle eccellenti ultime uscite sta adoperando per quanto concerne i rinnovi. Dopo quelli del portiere Alex Meret e Alessio Zerbin, dovrebbero essere prolungati altri contratti tra cui Franck Anguissa. Il camerunese già lo scorso anno aveva mostrato le sue qualità, ma a quanto pare in questa stagione sta dando un ottimo contributo in fase offensiva, non a caso ha centrato la porta ben 3 volte. A tal proposito, stando a come riferito da Il Corriere dello Sport: il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già trovato un preaccordo già durante l’estate. Dunque il rinnovo sembrerebbe cosa fatta, ed in merito all’ottimo rendimento oltre al prolungamento contrattuale, per il centrocampista dovrebbe esserci un aumento di ingaggio.