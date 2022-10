Napoli-Bologna – Biglietti in vendita dalle 18. Ecco i prezzi per il match

Il Napoli affronterà il Bologna nella decima giornata di campionato, e la partita si terrà al Maradona domenica 16 ottobre alle 18. Gli azzurri per la sfida contro i felsinei hanno da poco fatto sapere il prezzo dei biglietti per tutti coloro che vorranno essere allo stadio settimana prossima. Il Napoli al momento non metterà in vendita i biglietti dei settori inferiori dello stadio Maradona. Di seguito i prezzi dei biglietti del match:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00