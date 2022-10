Dopo una vittoria schiacciante in Olanda, il Napoli si prepara alla trasferta contro la Cremonese. Spalletti potrebbe scegliere la via del riposo, premiando un po’ di turnover soprattutto in difesa. Il mister dei partenopei studia in particolare al rientro di Osimhen perché il nigeriano non ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e non è affatto scontata la sua presenza dal 1′. In più possono ambire ad una maglia da titolare uno tra Juan Jesus, Zanoli e Ostigard. Quasi sicuro il riposo di Zielinski con una chance dall’inizio per Ndombélé. Pronto a tornare titolare sulla fascia destra Politano. Il Napoli vuole i tre punti per continuare a sognare