Il Napoli sta lavorando sodo per rinnovare i contratti ai propri beniamini. Dopo aver esteso il contratto di due giovani italiani come Meret e Zerbin, sui quali si punta molto, rimangono scoperti ancora diversi pezzi da novanta dello scacchiere azzurro. Uno su tutti è Stanislav Lobotka, l’ex Celta Vigo ha un contratto in scadenza nel 2025, ma vista la maestosità in campo si vuole allungare la durata. Il secondo è Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro invece, ha un accordo fino al 2024. Entrambi sono due diamanti per Spalletti che non vuole perderli, per questo Giuntoli ed ADL sono pronti a mettere sul piatto un notevole aumento. Con l’aumento atteso, lo stipendio di ambedue salirebbe intorno ai 2,5 mln netti più eventuali bonus. Con un po’ di tranquillità in più si studia per prevenire alla scadenza di Anguissa nel 2026 così come quella dell’attuale capitano, Giovanni Di Lorenzo.