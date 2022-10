Repubblica – Zielinski potrebbe riposare contro la Cremonese! Le ultime

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano ci sono delle novità sulla situazione riguardante Zielinski, il quale all’inizio del secondo tempo della gara contro l’Ajax è rimasto negli spogliatoi per un infortunio subito. Il tour de force d’autunno è iniziato al top, ma ogni tre giorni ci sarà un altro esame e il Napoli non può abbassare la guardia. Si spiega così l’apprensione per la contusione al polpaccio che ha messo ko Zielinski. Il polacco ha dovuto lasciare il campo a metà gara e le sue condizioni saranno valutate oggi. Al suo posto a Cremona potrebbe esserci spazio eventualmente per uno tra Ndombele e Elmas.