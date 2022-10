Il Mattino – Osimhen pronto a tornare in campo! Ora la scelta spetta a Spalletti

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul ritorno in campo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano c’è un nuovo dilemma in casa Napoli, in quanto si avvicina, pronto il rientro di Osimhen che dovrebbe andare in panchina contro la Cremonese e forse anche contro l’Ajax per poi rientrare al 100% contro il Bologna. E chi gli farà spazio? Certo, c’è un abisso tra Raspadori e Osimhen che, per caratteristiche ha più in Simeone l’alter ego. Con la Cremonese il ballottaggio sarà ancora tra l’argentino (stavolta favorito) e la stella italiana. Poi, tutto verrà rimescolato.