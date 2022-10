GdS – Napoli macchina da gol in Champions! Solo una squadra fece meglio degli azzurri

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato statistico riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano le tre vittorie in Champions League contro Liverpool, Rangers e Ajax non sono state semplici vittorie, ma lezioni di calcio vere e proprie. Quattro reti ai vicecampioni d’Europa, tre in Scozia e addirittura sei nella culla del calcio, lì dov’è nato Joahn Cruijff. Totale di 13 gol complessivi nelle prime tre giornate, prima italiana di sempre a riuscirci. Il Napoli è andato anche vicinissimo al record assoluto di gol nelle prime tre giornate: meglio dei partenopei è riuscito a fare solo l’Arsenal che nella stagione 2010/2011 ne segnò addirittura 14. I ragazzi di Spalletti possono però dire di aver raggiunto il numero di gol di due colossi come Bayern Monaco (2019/2020)e Barcellona (2016/2017).