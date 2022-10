Intervistato ad Il Mattino l’allenatore Fabio Capello ha detto la sua sul Napoli di questo inizio di stagione. Ecco quanto detto:

“Secondo me ci sono pochi centrocampisti in giro come Lobotka. E quando dico pochi, vuol dire che non ne vedo nessuno. Per me è il più completo in serie A in quel ruolo. Credo che ci siano dei possibili pericoli per il Napoli di Spalletti. Mi preoccupa specialmente l’ambiente. Napoli è una piazza calda e non deve mettere troppe pressioni”.