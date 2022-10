Il Napoli visto ieri sera non ha lasciato scampo al proprio avversario. Dal primo all’ultimo calciatore sceso in campo, tutti hanno dato il meglio di sé. I quotidiani sportivi però hanno scelto il migliore in campo: Giacomo Raspadori.

Ecco i voti dati al giovane attaccante azzurro:

Il Mattino: 9

Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 8