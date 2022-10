Gazzetta – Raspadori show: anche in Champions regala emozioni

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Giacomo Raspadori.

Il quotidiano pone l’accento sull’ottimo rendimento dell’attaccante, il quale sembra non volersi più fermare. Doppietta per lui contro l’Ajax e protagonista di una giocata da fuoriclasse nell’azione del 3-1 di Zielinski. Viene incontro e si materializza in sponda disegnata: una cosa alla Romario o alla Aguero.

Jack è in splendida forma e a dimostrarlo sono le sue prestazioni in campionato, in Nazionale e anche in Champions. Una pedina fondamentale per la squadra di Spalletti.