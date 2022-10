L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla prestazione disputa ieri sera contro l’Ajax.

Il quotidiano celebra il successo clamoroso degli azzurri, usciti dal campo del Johan Cruijff Arena con il punteggio di 6-1. La squadra di Spalletti sta dimostrando tutta la sua qualità, regalando calcio spettacolo agli occhi di tifosi e appassionati.

Questo gruppo può puntare in alto sia in Serie A che in Champions League.