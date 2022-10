Top&Flop – Un Napoli sontuoso domina l’Ajax ad Amsterdam

Gara spettacolare del Napoli, che dopo il gol del vantaggio dell’Ajax non si scompone e ne rifila sei agli olandesi. Nonostante il fattore campo, il risultato premia il Napoli con un tennistico 6 a 1. Segnano Raspadori, Di Lorenzo, Zielinski, poi ancora Raspadori, Kvaratskhelia e infine Simeone. Spazio anche per una traversa colpita da Ndombele nel finale. Ecco i Top&Flop scelti dalla redazione di MondoNapoli.

TOP Raspadori: Gara fantastica dell’attaccante italiano, illumina il gioco ad ogni tocco. Segna il gol del pareggio di testa e infine chiude la pratica con il gol del 4 a 1. Spettacolare il suo lavoro da sponda, che apre il campo alle incursioni del Napoli, propiziando numerose occasioni da gol.

Flop NESSUNO: Dopo una gara così, non si può in nessun modo eleggere un Flop. Gara perfetta da parte della squadra di Spalletti, che si lancia in testa al girone con un pensiero già agli ottavi di finale.