Il girone A entra nel vivo. Tutto pronto per la gara infiammante tra Ajax e Napoli. Azzurri che hanno vinto le prime due e si preparano a percorrere nuovamente la via della vittoria. Questa la formazione ufficiale di Mister Luciano Spalletti :

NAPOLI ( 4- 3- 3) Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Kim Min Jae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

Dunque turno di riposo per Mario Rui, il quale stava rendendo molto sull’out sinistro ma Spalletti vuole conservarlo per i prossimi impegni mentre in attacco spazio alla fisicità di Simeone, l’estro di Kvaratskhelia e la velocità di Lozano. occhio ai jolly dalla panchina come Politano o Raspadori.

Nell’Ajax, invece, questi gli undici titolari prescelti da mister Schreuder:

AJAX ( 4- 3 -3 ) Pasveer, Rensch, Timber, Bassey, Blind, Berghuis, Alvarez, Taylor, Tadic, Kudus, Bergwijn.

La rifinitura è stata completata, le formazioni fatte, quindi non ci spetta che attendere l’inizio del match!