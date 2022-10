Raspadori a Sky: “Siamo felicissimi, vogliamo crescere ancora e non fermarci!”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel post partita contro l’Ajax:

“Si fa fatica sognare una doppietta in Champions. Volevamo questa vittoria e siamo molto contenti, abbiamo voglia di migliorare. Spalletti? Mi dà tanta fiducia mi volevano tutti! Sono qui per dimostrare le mie qualità per aiutare la squadra. Obiettivi? L’importante è che i risultati arrivino e che tutta la squadra continui a crescere. Resettiamo tutto ora e ripartiamo alla grande. Il gol più bello? Quello di testa oggi”.