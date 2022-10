Pagelle MN: Gli azzurri conquistano l’Olanda. Raspodori micidiale

Stasera è andata di scena Ajax-Napoli, gara valevole per le 3° giornata di UCL. Ecco a voi le pagelle targate MondoNapoli:

Meret: Buona gara del portiere italiano, incolpevole per il gol dei lancieri, per il resto poco disturbato. 6

Di Lorenzo: Finalmente il primo gol del capitano azzurro, staccata da campione e ottima dedizione nella fase difensiva. 7,5 (Zanoli. SV)

Rrahmani: Aveva qualche problemino, ma non ha mai dato l’aria che ne avesse nemmeno in minima parte, con Kim forma una coppia di spessore internazionale. 7

Kim: Si conferma sempre di più un difensore affidabilissimo, veloce e forte nei contrasti. 7

Olivera: Bella gara dell’uruguagio, sempre pronto a spingere e a dialogare con i compagni, suo l’assist del primo gol di Raspadori. 7

Lobotka: Sono finite le parole per descriverlo, giocatore a 360°, al momento tra i registi migliori della competizione. 7 (Gaetano: SV)

Anguissa: Anche lui tra i migliori della competizione, doppio assist e grande intensità. 7,5

Zielinski: Quarto gol stagionale per il centrocampista polacco, inizio da paura per il classe 94′ che sembra non voglia fermarsi più. 7,5 (Ndombele: Tanguy sta pian piano riprendendo la forma adeguata; entra e gioca con tranquillità e sicurezza, firma anche l’assist per Simeone. 7)

kvaratskhelia: Anche oggi in gol, giocate, strappi e tecnica. Da annotare anche un assist sul gol di Di Lorenzo: 7,5 (Elmas: Gestisce la manovra offensiva, sfiora anche il gol sul finale. 6)

Lozano: Grande partita anche per lui, è tornato alla grande della Nazionale messicano, pimpante su tutti i palloni, grandi strappi come solo lui sa fare. 6,5

Raspadori: E’ il migliore della gara, doppietta per il classe 2000, due gol da attaccante vero; lui e Simeone non stanno facendo rimpiangere Osimhen. (Simeone: Proprio Simeone che entra e fa un gran gol di cattiveria che firma il sesto gol degli azzurri. 7)

Spalletti: Il tecnico toscano sta facendo un lavoro sontuoso, addirittura meglio dell’anno scorso, poiché c’è gli azzurri giocano la champions e stanno praticamente comandando il girone. 8