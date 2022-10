Giuntoli a Sky: “Raspadori dall’inizio? Il mister vuole proseguire sulla linea dell’ultima partita. Kvara? Stanno facendo bene anche gli altri”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita di Ajax-Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

“Raspadori dall’inizio? Per me il mister vuole proseguire sulla scia dell’ultima partita, dominando il gioco e con un attaccante bravo a legare con il centrocampo, per poi inserire un attaccante più fisico nel secondo tempo. Olivera e non Mario Rui? Il portoghese sta facendo bene, ma dall’altro lato c’è Tadic che è molto fisico e il mister avrà voluto optare per un altro tipo di giocatore. Il 4-1 al Liverpool ha cambiato la percezione sul Napoli? Non saprei, cerchiamo di valere partita dopo partita. Siamo curiosi di scoprirci, poi non sappiamo quale sensazione diamo agli avversari. Speriamo sia buona. Un giocatore che mi ha stupito? Tutti parlano di Kvaratskhelia, ma stanno facendo bene anche gli altri. Dobbiamo continuare così e restare con i piedi per terra, dobbiamo migliorare e restare tranquilli. Le parole di Ancelotti su Kvara? Lo seguivamo da tempo. Siamo stati bravi, fortunati e tempestivi a prenderlo”.